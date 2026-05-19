Van Gölü’nde çevre seferberliği! “Yüzde 98 arıtma oranına ulaşıldı”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete açılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayesinde, Van Gölü'nde yıllardır atık sulardan kaynaklanan kirliliğin büyük ölçüde önüne geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in Van'daki incelemelerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da eşlik etti.

"SIFIR ATIK HAREKETİ TARİHİ BİR MİLATTIR"

Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Demiralp, "2017 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Hareketi, ülkemiz için tarihi bir milattır. Sadece bir atık yönetimi hamlesi olarak değil, bir 'kaynak koruma ve yaşam felsefesi' olarak başlayan bu hareket, sayın Hanımefendi'nin şahsi gayretleri ve küresel ölçekteki liderliği sayesinde sınırlarımızı aşmıştır. Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart'ın 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi, Türkiye'nin başlattığı bu kıvılcımın tüm dünyaya mal olduğunun en somut göstergesidir" dedi.

Bakanlık tarafından yürütülen çevre politikalarının şehirlerin dönüşümünde etkili olduğunu kaydeden Demiralp, "Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün sıfır atık sistemine kazandırdığı güçlü mevzuat altyapısı ve entegre atık yönetimi stratejileri sayesinde şehirlerimiz çok daha çevreci bir yapıya kavuşurken; bu sürecin lokomotiflerinden olan Türkiye Çevre Ajansımız depozito yönetim sistemi ve yenilikçi geri kazanım projeleriyle atığın bir çöp değil, döngüsel ekonominin değerli bir hammaddesi olduğu gerçeğini sahaya yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

"VAN GÖLÜ'NÜ GELECEĞE TERTEMİZ TAŞIYACAĞIZ"

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Demiralp, "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile kirlilik baskısını kökten durdururken, kıyı şeridimizi bugüne kadar 2 milyon metreküpten fazla balçıktan arındıracak dip çamuru tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyoruz. Sadece suyumuzu değil, toprağımızı da koruma altına alarak hayata geçirdiğimiz Van Entegre Katı Atık Tesisi ile atığı bertaraf ediyor, bölgedeki vahşi depolama alanlarını ıslah ederek geri kazanılan metan gazından enerji üretiyor, atığı çevreci bir kaynağa dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Demiralp, Van Gölü'nün korunmasının Türkiye'nin iklim politikaları açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Önümüzde Türkiye'nin iklim diplomasisi adına çok önemli bir uluslararası vizyon hedefi bulunuyor. 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı yani COP31'e Kasım ayında ev sahipliği yapacağız. İklim kriziyle mücadelede sadece taraf olan değil, çözüm üreten bir ülke olarak sıfır atık vizyonumuz ve döngüsel ekonomideki başarılarımız COP31 sürecindeki en güçlü argümanlarımız olacaktır."

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise konuşmasına Çorlu'da şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Ağırbaş, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların önemli sonuçlar verdiğini belirterek, "2020 yılında sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Van ve Bitlis illerimizi kapsayan havza genelinde gerçekleştirdiğimiz alan incelemesini şu an itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Van Gölü havzası doğal bir su havzası olmanın dışında aynı zamanda Van ve Bitlis olmak üzere yüzyıllardır farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin beraber yaşadığı bir alan olma özelliği taşıyor" dedi.

Van Gölü'nde yapılan yatırımlar sayesinde önemli bir dönüşüm sağlandığını ifade eden Ağırbaş, "2020 yılı itibarıyla Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur. Van ve Bitlis sınırları içerisindeki yerleşim alanlarını kapsayan ileri biyolojik arıtma tesisleri inşa edilmiştir ve günlük 220 bin metreküp su arıtılır hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 98 ARITMA ORANINA ULAŞILDI"

Van İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin günlük 111 bin metreküp su arıttığını kaydeden Ağırbaş, Organize Sanayi Bölgesi atıklarının da artık arıtılarak göle deşarj edildiğini söyledi. Ağırbaş, "Bu yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirlilik atık yükü ciddi oranda azaldı. Kıyı su kalitesi ciddi oranda arttırıldı. Halk sağlığı ve ekosistem güçlendirildi" dedi.

Ağırbaş, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 2020 yılında başlatılan ve bugüne kadar devam eden çalışmalar sonrasında ortaya koyduğumuz tabloda yüzde 98 arıtma oranı, 219 bin metreküpü aşan günlük arıtma kapasitesi, 2 milyon metreküpü aşan dip çamuru temizliği, 769 kaçak yapının kaldırılması, 18 kilometreye ulaşacak sahil dönüşümü, 125 bin hektarlık sulak alan koruma hedefiyle somut, ölçülebilir ve kalıcı bir dönüşümü göstermektedir."

TEMMUZ AYINDA VAN'DA ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Van ve Bitlis'in çevre, kültür ve turizm potansiyelinin de ele alınacağını belirten Ağırbaş, Temmuz ayında geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceklerini açıkladı. Ağırbaş, "Van'ın ve Bitlis'in turizmini, kültürünü, sanatını, çevresini ve doğasını tartışacağız. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel eylem planlarını ve çevresel eylem planlarını ortaya koyacağız" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından heyet, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör