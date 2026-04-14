Haberler Yaşam Haberleri Van Gölü’nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:08

Van’ın Edremit ilçesinde göle düştüğü ihbar edilen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin Bora Öner olduğu belirlendi.

Arif KARAKAŞ
Van'da, Edremit ilçesi sahilinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, göle düştüğü bildirilen bir gencin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Göl kıyısında bulunan vatandaşların bir kişinin suda kaybolduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara, AFAD ekipleri, su altı arama kurtarma timleri ve polis ekipleri katıldı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Bora Öner olduğu tespit edildi. Öner'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

