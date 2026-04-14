Van Gölü’nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Van'da, Edremit ilçesi sahilinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, göle düştüğü bildirilen bir gencin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Göl kıyısında bulunan vatandaşların bir kişinin suda kaybolduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara, AFAD ekipleri, su altı arama kurtarma timleri ve polis ekipleri katıldı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Bora Öner olduğu tespit edildi. Öner'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.