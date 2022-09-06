Van Gölü’nün ‘sarı saçlı’ çocukları

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi herkesi şaşırtıyor.Van Gölü'nün kıyısında yaşayan çocuklar yaz tatili boyunca serinlemek için göle giriyor. Yüksek oranda sodalı suyun ve güneşin etkisiyle gölde sürekli yüzen çocukların saç rengi ise sarıya dönüyor. Yaz aylarında çocukların sarıya dönen saçları kış aylarında ise tekrar kendi rengine dönüyor. Gölde az yüzen çocuklar ile daha fazla yüzen çocukların saç renklerinde ise farklılık bulunuyor. Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, rakımın yüksek olması, kentin fazla güneş alması ve sodalı suya girdikten sonra duşun alınmaması nedeniyle saçların sarardığını belirtti. Murat Ayseli isimli vatandaş ise "Çocuklarımız günde 5 kez suya girip çıkıyor. Çocuklarımıza 'Van Gölü'nün sarı çocukları' şeklinde hitap ediyoruz" dedi.