Van - Hakkari yolunda feci kaza! Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı
Van-Hakkari kara yolunda kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsün ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van - Hakkari yolunda feci kaza! Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı