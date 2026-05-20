Van merkezli 11 ilde "Narkokapan" operasyonu: 78 şüpheli yakalandı

"SUÇLA MÜCADELENİN GÜÇLÜ İRADESİ SAHAYA YANSITILMIŞTIR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kadim şehir Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadele politikaları doğrultusunda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Balcı, şunları ifade etti:

"Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı'mız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir."

"850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır." diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta "uyuşturucu madde ticareti" olmak üzere "yağma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "kasten adam yaralama" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi.