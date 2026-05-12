Haberler Yaşam Haberleri Van ve Hakkari’de tefecilik operasyonu: 14 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:38

Hakkari ve Van'da 'tefecilik' suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda delil ele geçirildi.

İHA
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilik suçunun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık altı ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Hakkari ve Van illerinde ikamet eden toplam 14 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli dokümanlara el konulmuştur. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmekte olup vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#HAKKARİ #VAN

