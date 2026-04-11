Van ve Hakkari’de uyuşturucu imalatçılarına operasyon: 8 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi." dedi.

Bakanlık yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

Operasyonlar sonucu 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram esrar olmak üzere toplam 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.