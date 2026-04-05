Van’da 5.2’lik deprem korkuttu

Van dün sabah meydana gelen depremle sarsıldı. Tuşba ilçesinde dün saat 08.52'de meydana gelen 5.2'lik deprem, çevre illerden de hissedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kent merkezi ve çevre ilçelerde güçlü şekilde hissedildi. Depremle birlikte çok sayıda vatandaş uykusundan uyanırken büyük panik yaşandı. Sokaklara çıkan vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı uzun süre dışarıda kaldı. Ermişler Mahallesi'nde bir ahırın çöktüğü ihbarıyla bölgeye 1 araç ve 6 arama kurtarma personeli sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekiplerin saha tarama çalışmalarının ardından ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. Yıkıcı bir depremin beklenmediğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Van-Yeşilköşk fay zonları daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz" dedi.
ENERJİ BOŞALIYOR
2011 Van depremini hatırlatan yer bilimci Osman Bektaş ise "2011 depreminde 7.9 m kayma üretirken sığ kesim sınırlı kırıldı. Bu sabah Tuşba depremi sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu gösteriyor. Üst kabuk kilitliyse risk sürer ancak sürünüyorsa enerji boşaltıyor. Bilimsel veriler sürünme diyor" dedi.