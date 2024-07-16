Van’da balıkçılar ağlarını göle bıraktı

Van'da sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 90 günün ardından 'vira bismillah' diyerek ağlarını suya attı. Van Gölü'nde endemik tür olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi. Balıkçılar günün ilk ışıklarıyla birlikte ağlarını suya attı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van'da 15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Kentimize 15 milyon dolar katkıda bulunuyor. Bu sezon 79 tekne ağlarını atmak için göle çıkacak. Yağışların bol ve bereketli olması alınan güvenlik önlemleri sayesinde Van Gölü ve Erçek Gölü'ne yoğun yavru dönüşü bekliyoruz" dedi. Balıkçı Yaşar Özdemir ise "Üç aylık aranın ardından yeniden ağlarımızı attık. Mutluyuz. Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.