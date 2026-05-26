Haberler Yaşam Haberleri Van'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Van bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:13

Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Kurban Bayramı öncesinde sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Van bayram namazı saati özellikle bayram sabahı ibadetlerini yerine getirecek kişiler tarafından merak ediliyor. 2026 yılı bayram namazı vakitleri arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

Van bayram namazı saati Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken gündeme geldi. Diyanet'in yayımladığı il il bayram namazı saatleri içerisinde Van için belirlenen vakit de netleşti. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşlar güncel saat bilgilerini öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı öncesinde Van'daki bayram namazı vakti yoğun şekilde araştırılıyor.

VAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Van'da Kurban Bayramı namazı 05:20 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekanda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:

Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

