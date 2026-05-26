Van’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Van bayram namazı saati

Van bayram namazı saati Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken gündeme geldi. Diyanet'in yayımladığı il il bayram namazı saatleri içerisinde Van için belirlenen vakit de netleşti. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşlar güncel saat bilgilerini öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı öncesinde Van'daki bayram namazı vakti yoğun şekilde araştırılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Van'da Kurban Bayramı namazı 05:20 olarak belirlenmiştir.
Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekanda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.
Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.