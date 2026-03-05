Van’da cani veli ’kar topu’ dehşeti saçtı: 8 yaşındaki öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, velinin koridorda hızla yürüyerek öğrenciyi darbettiği, diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan bu olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.