Haberler Yaşam Haberleri Van'da cani veli 'kar topu' dehşeti saçtı: 8 yaşındaki öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 5.03.2026 09:54 Son Güncelleme: 5.03.2026 09:55

Van'da cani veli 'kar topu' dehşeti saçtı: 8 yaşındaki öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kar topu attığını iddia ettiği 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda diğer öğrencilerin gözü önünde darbetti. Cani velinin dehşet saçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Van’da cani veli ’kar topu’ dehşeti saçtı: 8 yaşındaki öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada
  • ABONE OL

Olay, önceki gün Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde teneffüste öğrenciler kar topu oynandı. Bu sırada 3'üncü sınıf öğrencisi M.Y.'nin attığı iddia edilen kar topu, başka bir öğrencinin yüzüne isabet etti.

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞA DARP

Çocuğunun durumunu haber alan veli, okula gelerek koridorda M.Y.'nin üzerine yürüdü. Veli, küçük çocuğa şiddet uyguladı. Koridorda bulunan diğer öğrenciler, arkadaşlarını veliden uzaklaştırmaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, velinin koridorda hızla yürüyerek öğrenciyi darbettiği, diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan bu olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da cani veli 'kar topu' dehşeti saçtı: 8 yaşındaki öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz