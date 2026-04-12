Haberler Yaşam Haberleri Van'da feci kaza: Minibüs takla attı! 11 yaralı
Giriş Tarihi: 12.04.2026 19:19

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 DTR 33 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz