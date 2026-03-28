Van’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 6 milyon TL değerinde gıda ve eşya ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimlerde 1160 kilogram gümrüksüz gıda malzemesi ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 3,016 milyon TL olarak belirlenen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili V.E. isimli 29 yaşındaki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK EŞYA OPERASYONU

Aynı noktada yapılan diğer bir denetimde ise 12 bin 825 adet gümrüksüz eşya ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon 129 bin TL olan malzemeler muhafaza altına alınırken, 43 yaşındaki M.Y. isimli şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarına karşı yürüttüğü mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü duyurdu.