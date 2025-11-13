Van’da ’kaçak silah’ operasyonu: 2 gözaltı!

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncealan Mahallesi'nde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramada 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 Kalaşnikof şarjörü ve 150 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.T. (30) ve V.T. (29) hakkında adli tahkikat başlatıldı.