Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:05

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van’da ’kaçak silah’ operasyonu: 2 gözaltı!

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncealan Mahallesi'nde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramada 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 Kalaşnikof şarjörü ve 150 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.T. (30) ve V.T. (29) hakkında adli tahkikat başlatıldı.

