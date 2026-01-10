Van’da kar mesaisi: 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!

Kentte gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı. Yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.