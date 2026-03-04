Haberler Yaşam Haberleri Van’da okulda dehşet: Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi koridorda darp etti!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 22:39

Van’da okulda dehşet: Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi koridorda darp etti!

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, teneffüs sırasında oyun oynayan öğrencilerden birinin attığı kar topunun çocuğuna gelmesi üzerine çılgına dönerken, çocuğu koridorda darp etti. Yaşanan dehşet anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Mart 2026 tarihinde Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı.

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti. Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı.

Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi, yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; velinin koridorda hızla yürüyerek hedef aldığı öğrenciyi darp etmeye başladığı, çevredeki diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

