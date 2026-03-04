Van’da okulda dehşet: Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi koridorda darp etti!

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti. Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı.