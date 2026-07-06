Van’da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 2 ölü

Van-Hakkari kara yolunda park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönünden Van istikametine seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin 23 yaşındaki Yasir Orta ile 24 yaşındaki kuzeni Yaser Orta olduğu öğrenildi. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'da defnedileceği bildirildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör