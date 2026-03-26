Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:19

Van'da sağanak yolu felakete çevirdi, araç bariyerde asılı kaldı! Feci kazada yaralılar var

Van’ın Gürpınar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Hoşap mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

ARAÇ BARİYERDE ASILI KALDI

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak asılı kalan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Ferhat Renda, Davut Göres, Emircan Canan ve Cihan Adıyaman, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Canan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde yaralılardan Renda, Göres ve Canan'ın Yüksekova, Adıyaman'ın ise Hakkari nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

