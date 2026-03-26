Van’da sağanak yolu felakete çevirdi, araç bariyerde asılı kaldı! Feci kazada yaralılar var

ARAÇ BARİYERDE ASILI KALDI
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak asılı kalan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Ferhat Renda, Davut Göres, Emircan Canan ve Cihan Adıyaman, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Canan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.