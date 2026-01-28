Van’da sahte Bungalov ilanları vatandaşı mağdur ediyor

Konuyla ilgili SABAH gazetesine değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemi sonrası bungalov tatillerine olan ilginin ciddi şekilde arttığını aktardı. Özgökçe, "Doğayla iç içe, sakin ve izole tatil anlayışı Van'da da karşılık buldu. Son yıllarda bungalov evlere olan ilgi gözle görülür şekilde arttı. Mevcut tesisler özellikle belirli dönemlerde yoğun talep görüyor" dedi.

VAN'DA SADECE ÜÇ BUNGALOV TESİSİ VAR

Van'da bungalov tarzı hizmet veren tesis sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Özgökçe, "İlimizde şu anda üç bungalov tesisi bulunuyor. Bunlardan ikisi Edremit ilçesinde yer alıyor. Edremit'teki tesislerden biri doğalgaz olmadığı için kış aylarında kapalı, yaz sezonunda hizmet veriyor. Ayrıca Amik bölgesinde, villa tipi, yaz-kış hizmet veren bungalov tarzı bir tesis mevcut" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA SAHTE İLANLAR ÇOĞALDI

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da sahte bungalov ev ilanlarının arttığını vurgulayan Özgökçe, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle sosyal medya üzerinden faaliyet gösterdiğini söyledi. "Van'da bungalov ev varmış gibi lanse edilen birçok ilan gerçeği yansıtmıyor. Gerçekte olmayan ya da kiralanması mümkün olmayan evler üzerinden vatandaşlarımız kandırılıyor" diyen Özgökçe, vatandaşları bu tür ilanlara karşı dikkatli olmaya davet etti.

ARA TATİLLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK ARTTI

Ara tatilin başlamasıyla birlikte dolandırıcılık girişimlerinin de arttığını belirten Özgökçe, "Tatil planı yapan vatandaşlarımız mutlaka dikkatli olmalı. Sosyal medya üzerinden yapılan cazip tekliflere aldanılmamalı. Tatil planlarının mutlaka turizm seyahat acenteleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Acentelerin teminatları olduğu için bu yolla hizmet alan vatandaşlarımız mağdur olmaz" dedi.

SAHTE İLANLAR VAN'IN TURİZM İMAJINI ZEDELİYOR

Sahte bungalov ilanlarının Van'ın turizm algısına ciddi zarar verdiğini vurgulayan Özgökçe, "Van gibi turizm potansiyeli yüksek bir şehrin dolandırıcılıkla anılması hem kent hem de bölge turizmi açısından olumsuz bir durum. İnsanlar bu ilanlara inanıp mağdur olduklarında Van'a olan güvenlerini de kaybediyor" diye konuştu.

"BUNGALOVLAR VAN TURİZMİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Bungalov evlerin Van turizmi için önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Özgökçe, "Bu tesislerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bungalov yatırımlarının artması Van'ın turizmde cazibesini yükseltecektir. Ancak bunun için sahte ilanlarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARTIRILMALI ÇAĞRISI

Yetkililere çağrıda bulunan Özgökçe, ara tatilin devam ettiği bu günlerde denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Özellikle çocuklu aileler tatil planı yaparken çok dikkatli olmalı. Güvenilir, belgeli tesisler tercih edilmeli ve tatil planları seyahat acenteleri üzerinden yapılmalı. Yetkililerden de bu dolandırıcılık girişimlerine karşı denetimlerin artırılmasını bekliyoruz" şeklinde sözlerine son verdi.

Van'ın Gevaş ilçesinde tatil planlayan bir çift ön ödeme adı altında dolandırıcılara 4 bin 500 TL kaptırdı. Genç çift, rezervasyon günü Van'a geldiklerinde ise verilen konumun yerleşim yerlerinden çok uzak, boş bir tarla olduğunun farkına vardı. Çiftlerden R.A., isimli vatandaş, "Gevaş tarafında bir bungalov sayfasından kiralama yaptık. Ön ödeme olarak bizden 4 bin 500 TL alındı. Sabah yola çıktık gittik ve konum dağ başına götürdü bizi. Saatlerce bekledik arıyoruz açmıyorlar. Emniyete şikayette de bulunduk. En azından bu sahte hesaplar şikayet edilirse ve devlet tarafından bu hesaplara erişim engeli konulursa başkaları düşmez bu tuzağa" şeklinde konuştu.