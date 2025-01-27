Van’da silah ve patlayıcı madde operasyonu: 481 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftalık yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet tüfek, 3 adet silah, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi. Ekipler olay ile ilgili ve çeşitli suçlardan aranan 481 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Aralarında 135 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi ise adli makamlarca tutuklandı.

Vatandaşın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edileceği bildirildi.