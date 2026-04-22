Giriş Tarihi: 22.04.2026 16:33

Van’da sınav dolandırıcılığına ağır darbe! Organize yapı böyle çözüldü: 8 gözaltı!

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen olay pes dedirtti. Polis ekipleri organize sınav dolandırıcılarını mercek altına aldı. Ekiplerin dikkati ehliyet sınavına düzenekle giren 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İşte olayın detayları…

İHA
Çatak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri organize sınav dolandırıcılığına ağır darbe vurdu. Ekiplerin fiziki takibi sonucu, ehliyet sınavına düzenek ile giren 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

OLAYIN ORGANİZE BİR YAPI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik koordinasyonunda yürütülen başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki çapraz sorgularında, olayın bireysel değil organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizasyonu yönlendirdiği belirlenen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Çatak İlçe Emniyet Amirliği'nin dikkatli takibi, profesyonel çalışması ve hızlı müdahalesi sayesinde şebekeye önemli bir darbe vuruldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, çalışmaların 7/24 devam ettiğini, yeni gözaltıların ve yakalama sayısının artabileceğini belirtti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#VAN #ÇATAK

