Van'da sokak köpeği dehşeti: Küçük Hamza hayatını kaybetmişti! Canını zor kurtaran Ayaz o anları anlattı…

"BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?"

Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, "Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın." şeklinde konuştu.