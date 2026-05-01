Doğu'nun incisi Van, bu gece Van Kalesi eşliğinde muhteşem bir dolunay manzarasına ev ev sahipliği yaptı. Binlerce yıllık kadim tarihiyle Urartu Krallığı'nın başkenti olan kentte, dolunayın doğuşu izleyenleri mest etti.

Erek Dağı, tarihi Hüsrev Paşa Camii ve ?Van Kalesi üzerinde yükselen dolunay, tarihi surları gümüş rengi bir ışıkla yıkadı. Kalenin zirvesinde bulunan tarihi kalıntılar, dolunayın ışığıyla birleşince ortaya çıkan siluet, fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler oluşturdu.

Van'da tarih ve dolunay manzarası mest etti