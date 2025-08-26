Van’da terör operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 15 hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.