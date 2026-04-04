Van’daki depremde bir ahır çöktü!

AFAD Van İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası Ermişler Mahallesinde bir ahırın çöktüğü ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir ahırda kısmi çökme yaşandığını belirtti. Açıklamada, "İhbarın alınmasının ardından Nöbetçi Ekip Amirliği koordinesinde 1 araç ve 6 arama kurtarma personelimiz süratle bölgeye sevk edilmiştir.

Olay yerine ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan ilk incelemelerde, ahır yapısında kısmi çökme meydana geldiği tespit edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekiplerimiz tarafından bölgede detaylı saha tarama çalışmaları yürütülürken, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olacak şekilde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. AFAD Van olarak; meydana gelen deprem sonrası sahada tüm gelişmeler yakından takip edilmekte olup, olası risklere karşı teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." denildi.