Vandallar 300 yıllık tarihi çeşmeyi yaktılar!

Osmanlı Padişahı I. Mahmud tarafından 1732 yılında, Taksim Suyu Sistemi'nin açılışı anısına yaptırılan ve bizzat Padişah'ın elleriyle suyunu salıverdiği sembol yapı Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Sanat tarihi açısından Klasik Osmanlı üslubundan Batı etkisindeki Barok üsluba geçişin temsilcilerinden biri kabul ediliyor.

TURİSTLERİN GÖZBEBEĞİ

İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olma özelliğini taşıyan anıt yapı, köşelerindeki dalgalı saçakları ve eşsiz taş süslemeleriyle biliniyor. Galataport'a yakınlığı ve Kılıç Ali Paşa Camii'nin hemen yanındaki konumuyla turistlerin en çok fotoğrafını çektiği duraklardan biri olan çeşmenin bir yüzü, yakılan ateş nedeniyle ısı kaynaklı zarar gördü. Çeşmenin zarar gören kısımlarının eski haline kavuşturulması için yetkililer bölgede restorasyon çalışmalarına başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çeşmede ateş yakan şüpheli polislerin yaptığı çalışmayla yakalandı. İfade işlemleri için emniyete götürülen şüpheli işlemlerin ardından "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

ÇEŞMENİN TARİHÇESİ

İstanbul'un en yüksek duvarlı çeşmesi olan yapı, mimari ayrıntılarıyla bulunduğu Tophane Meydanı'nı bir anıt özelliği taşıyor. Kare planlı yapının her dört yüzü de birbirinin aynısı mimari detaylarla bezeli olup, tarih kitabesi ünlü şair Nafihi'nin imzasını taşıyor. İnşası döneminde Gümrük Emini Ahmed Ağa'ya 76 bin kuruş 84 akçeye mal edilen tarihi yapı tarih boyunca 1837, 1956 ve en son 2006 yıllarında kapsamlı onarımlardan geçmişti.