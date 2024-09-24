Vanlı kadın hakem düğün gününde yeşil sahalara indi

Vanlı kadın hakem, giydiği gelinlikle Atatürk Şehir Stadı'na inerek maçta kullandığı düdüğünü çaldı. Performansı ve başarısıyla göz dolduran yeşil sahaların efsanevi hakemi Zuhal Çınar, Ömer Kamsız ile dünyaevine girdi. Hakem Çınar, düğün töreni öncesi, futbol hakemliğine başladığı ve başarılı maçlar yönettiği Van Atatürk Şehir Stadyumu'na gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Zuhal Çınar'ı Atatürk Şehir Stadyumu'nda hakem arkadaşları ve Vanspor taraftarları alkışlarla karşıladı. Sonuna kadar yeşil sahalarda olduğunu belirten Zuhal Çınar, "2017 yılında hakemliğe başladım, halen görev yapmaktayım. Futbolu çok seviyorum, hakemliği çok seviyorum" dedi.