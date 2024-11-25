Vantrilok Öğretmen Betül Ölmez!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni ve vantrilok olan Betül Ölmez (36), öğrencilerinin eğitimine farklı bir boyut kazandırarak kültürel değerleri kuklalarla yeni nesillere aktarıyor. 3 kuşak eğitimci bir aileden gelen Ölmez, hem okul öncesi öğrencilerine hem de yetişkinlere Erzurum'un kültürel zenginliklerini, masallarını ve değerlerini eğlendirici ve öğretici bir şekilde sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.



14 yıllık öğretmen olan Betül Ölmez, hayatında birbirinden farklı projelerle öğrencilerinin eğitimlerini hep destekleyerek, onların kalplerine kukla ve masallar ile dokunmaya devam ediyor. Ölmez, pandeminin ilk dönemlerinde öğrencilerinin dikkat sürelerini artırmak ve çevrimiçi eğitimin zorluklarını aşmak için vantrilok sanatına yöneldi. Kuklalarla yaptığı eğitimler, öğrencilerin dil ve sosyal gelişimlerinde önemli ilerlemelere yol açtı. Ölmez, "Kuklalar, çocukların dünyasında harika bir etkileşim aracı oldu. Hem eğlendiler hem de öğrendiler" ifadelerini kullandı.

Anadolu kültürünü kuklalarla anlatıyor

Oluşturduğu kukla karakterleriyle Anadolu'nun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Ölmez, en bilinen karakteri olan "Gülbeyaz Nine" ile Erzurum'un yerel yemeklerini, masallarını ve halk hikayelerini çocuklara Erzurum ağzıyla anlatıyor. Köylerde yaşlılarla yaptığı gözlemlerden ilham aldığını belirten Ölmez, "Anadolu'yu, kültürümüzü ve değerlerimizi masallar aracılığıyla yeni nesillerimize Erzurum ağzıyla anlatıyorum. Kendi yöremizin ünlü yiyeceklerini, masallarını, karakterlerini, kültürel öğelerini ve geçmişini çocuklarımıza Gülbeyaz Nine ile bir köprü kurarak aktarmak istiyorum" dedi.

Kuklalarla dil ve sosyal gelişimde büyük başarı

Özel eğitimden ilkokula kadar farklı seviyelerdeki öğrencilere yönelik projeler gerçekleştiren Ölmez, vantrilok kuklalarla büyük başarılara imza attı. Yıllardır sözel iletişim kurmayan bir özel eğitim öğrencisinin kukla eğitimiyle konuşmaya başladığını anımsatan Ölmez, harf öğretiminde kullanılan kuklaların ise ilkokul öğrencilerinin kısa sürede öğrenim sürecini tamamlamasına katkı sağladığını belirtti.

Gönüllü eğitimlerle Türkiye'ye ulaşıyor

Ölmez, sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kukla eğitimleri vererek binlerce öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıyor. Gönüllü olarak yaptığı bu eğitimlerle çocukların hayal dünyasına dokunurken, kültürel mirasın yaygınlaşmasını sağlıyor. Erzurum'un tarihine ve kültürüne yönelik yeni karakterler üzerinde çalıştığını ifade eden Ölmez, vantrilok sanatını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurum içi eğitimler veriyor. Ölmez, "Amacım, kuklalarla eğitimi birleştirerek çocuklara kültürlerini unutturmamak ve onları eğlendirirken eğitmek" diye konuştu.