Var ol muhtar

Muhtarın, ücretsiz tahsisini sağlayıp köylülere paylaştırdığı 57 bin metrekare devlet arazisine 30'ar zeytin ağacı diken köylüler, birkaç yıl sonra bir tonu aşkın zeytin hasadı yapacak. Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Muratlar Köyü Muhtarı Varol Türkoğlu, köy girişinde bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait 57 bin metrekare atıl araziyi, 49 yıllığına bedelsiz olarak muhtarlığa tahsis ettirdi. Ardından araziyi parselleyen muhtar, su hattı da çekip, köydeki 63 aileye dağıttı. Aileler de yaklaşık birer dönümlük arazilerine 30'ar zeytin ağacı dikti. İkinci yılda birkaç kilo da olsa ilk hasadını yapan köylüler, ağaçlar büyüdüğünde yılda bir tonu aşkın zeytin toplayacak. Zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını buradan karşılayacak olan köylüler, fazlasını da satarak, olsa aile ekonomisine katkı sağlayacak.

AĞAÇLARI SEVİYORUM

Muhtar Varol Türkoğlu, "Yeşili ve ağaçları çok seviyorum. Orman Genel Müdürlüğünün, köyün üst tarafındaki makilik alana ektiği çamlar, muhteşem bir orman oldu. Bu arazi de hem köylülerimiz ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de yüzlerce yıl yaşayacak zeytin ağaçlarıyla kaplanacak. Köyün girişindeki yolun iki tarafına da kestane ağaçları diktik. Birkaç yıl sonra onlar da büyüyecek ve gelenler, köye yeşillikler arasından girecek" dedi.



Köylüler ne dedi?

Erbil Özcan, "Zeytinimizi de artık, kendi ağaçlarımızdan toplayıp, en organik haliyle yiyeceğiz."

Burhan Yücebaş, "Bölgedeki üreticilerden zeytin alıp, ailem ve arkadaşlarım için kuruyorum. Artık kendi ürettiğim zeytini kuracağım." İbrahim Türkoğlu, "Sütümüz ve peynirimiz doğal. Artık zeytinimiz de doğal olacak."

Temel Akgöz, "Daha önce birkaç evin bahçesindeki birkaç ağaç hariç, köyde zeytin yoktu. Artık yaygınlaşacak."

Dinçer Çakır, "İki yıl önce de kendimi çiftçilikten emekli ettim. Artık sadece zeytinlerimle ilgileneceğim."

Serdar Çetin, "Zeytin ve zeytinyağının en iyisini alıyordum. Artık kendim üreteceğim."

Recep Yıldız, "Kalpdamar sağlığı için en gerekli gıda zeytin ve zeytinyağıdır."