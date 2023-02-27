Varil faciası

İnegöl'de yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Evren ve 52 yaşındaki Resul Muftiev bir bağ evinde bulunan ve içinde az miktarda solvent maddesi olan varili kesmek istedi. Taşlama makinesiyle kesilen varil, bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı. Mehmet Evren ve Resul Müftiev, patlamanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı. Çevredekiler duydukları patlama sesi üzerine durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Evren burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.İnegöl'de bulunan Cerrahspor Futbol kulübünde oynadığı öğrenilen Mehmet Evren'in kulübün kalecisi olduğu ve hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Evren'in cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İncelemenin ardından aileye teslim edilen genç kalecinin cenazesi öğle namazını müteakip Cerrah Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tedavisi devam eden Rasul Müftiev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Solvent,katı ya da sıvı haldeki maddeleri ayrıştırmak ve seyreltmek için kullanılan çözücülerdir. Günlük hayatta en çok kullanılan solventlerin başında su ve tiner geliyor. Kozmetik ürünlerinden biri olan aseton da çözücü özelliklere sahiptir. Solvent yakıcı bir madde olduğu için kullanımına dikkat edilmelidir.