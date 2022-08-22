Vaspurakan Nerede? Vaspurakan Kalesi Nerede, Nereye Bağlı ve Kime Ait?

Tarihi diziler ilgi çekici olaylar, kostüm ve coğrafyalar sayesinde tarihe olan ilgiyi arttırırlar. Vaspurakan da bir dizi sayesinde son zamanlarda ünlenmiş yerlerimizdendir. Peki ya Vaspurakan kalesi nerede ve nereye bağlı? Türk televizyonlarında tarihi diziler son derece güçlü bir şekilde temsil edilir ve usta oyuncular tarafından oynanır. Peki ya Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ününe ün katmış olan Vaspurakan kime ait ve nerede?

Vaspurakan Nerede?

Kelime olarak "soylu ülke" veya "prensler ülkesi" anlamına gelen Vaspurakan, tarihte Ermeni Krallığı'nın sekizinci vilayeti statüsündeydi. Daha sonra ilerleyen zaman içerisinde bu vilayet Orta Çağ'a gelindiğinde bağımsız bir krallığa dönüşmüştür. Van gölünün çevresinde teşkilatlanan krallık bugün Türkiye'nin Kuzeydoğu, İran'ın ise Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Vaspurakan, hala Ermeni uygarlığının beşiği olarak anılmaktadır.

Vaspurakan Neresi?

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Vaspurakan, nerede olduğu en çok merak edilen yerler arasındadır. Vaspurakan nereye bağlı ve kime ait gibi soruların cevabını konu başlıklarında derledik.

Vaspurakan, tarihte Van Gölünü merkeze alacak şekilde oluşturulmuş bir bağımsız krallıktır. Van gölü üzerinde yer alan Akdamar adasında bulunan Akdamar Kilisesi bu krallığın günümüze ulaşabilmiş en önemli yapılarından biridir. 1,100 senelik yapı Ermeni Kral I. Gagik'in emriyle 915-921 seneleri arasında dönemin ünlü bir keşişi olan Manuel'e yaptırılmıştır.

Vaspurakan'ın bir bölümü 13. Yüzyılda Ermeni kökenli bir Gürcistan Krallığı olan Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirilmiş olsa bile bu haneden bölgeyi çok fazla elinde tutamamıştır. Bunun nedeni yoğun bir şekilde gelen Moğol istilasıdır. Bölge daha sonra Osmanlı tarafından ele geçirilmiş ve hak ettiği refaha kavuşmuştur.

Vaspurakan Kalesi Nerede?

Vaspurakan kalesi, dizi nedeniyle gündeme gelmiş olsa bile Orta Çağ tarihçileri tarafından varlığı uzun zamandan beri bilinen bir yapıdır. Dünyada ve ülkemizde Orta Çağ çalışmaları, tarihçi akademisyenler tarafından oldukça titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Peki ya buna göre Vaspurakan Kalesi nerede? Vaspurakan Kalesi, Van Gölü'nü merkez almış olan Vaspurakan Krallığı'nda bulunur. Burası Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunurken Irak'ın da Kuzeybatı bölgesinde yer alır.