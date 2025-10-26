Vatan Caddesi’ndeki göçüğü Fatih Belediyesi onardı

İstanbul Fatih'te etkili olan sağanak yağış henüz 3 gün önce açılan yolun çökmesine neden oldu. Aylarca süren çalışma sonrası İBB yönetimi 3 gün önce yoldaki çalışmaların bittiğini belirterek trafiğe açtı. Ancak sağanak yağış sonrası, İBB'nin yeni yaptığı yolda göçme meydana geldi. Bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki taksi, kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayın ardından İBB ekipleri göçüğe müdahale edemeyince devreye Fatih Belediyesi girdi. Trafiğin kitlendiği Vatan Caddesi'nde Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenliği için çökme yaşanan bölgeye müdahalede bulundu. Dolgu ve kapatma işlemlerini gerçekleştirerek trafik akışını yeniden sağladı.