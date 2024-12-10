Haberler Yaşam Haberleri Vatan hasreti bitti: Suriyeliler, topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, Halep girişinde Türkçe tabela detayı...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:52 Son Güncelleme: 10.12.2024 10:25

Vatan hasreti bitti: Suriyeliler, topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, Halep girişinde Türkçe tabela detayı...

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından muhaliflerin kontrolüne geçen başkent Şam’a giden Suriyeliler topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şam’a gidem yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken yine muhaliflerden kurtarılan Halep girişine konulan tabeladaki Türkçe “Hoşgeldiniz” yazısı dikkat çekiyor. SABAH, muhaliflerden kurtarılan bölgelerdeki yaşananları gözlemledi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Halit TURAN Halit TURAN
Vatan hasreti bitti: Suriyeliler, topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, Halep girişinde Türkçe tabela detayı...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkenin birçok noktasınan Şam'a dönüş yolculuğu başladı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'de yaşayan birçok Suriye vatandaşı da dönüş hazırlığına geçti. SABAH, Başkent Şam'ın Esad'tan alınması anlarına tanıklık etti.

ŞAM'A AKIN EDİYORLAR

Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ve evlerini, arazilerini, işyerlerini bırakıp terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Esad'ın devrilip kaçmasının ardından Şam'a akın etti. Halep, Huma ve Şam'a giden M-5 karayolunda kilometrelerce kuyruklar oluştu.

TÜRKÇE "HOŞGELDİNİZ"DETAYI

SABAH'ın Şam yolculuğunda en dikkat çeken ayrıntılardan biri de muhalifler tarafından alınan Halep'in girişine konulan tabela oldu. Kentin Azez tarafından girişinde 214 karayolundan Halep'e girişte konulan tabela da Arapça'nın yanı sıra Türkçe "Hoşgeldiniz" yazdığı görüldü.

TERK EDİLMİŞ ÖLÜ ŞEHİRLER

Şam'a giderken en dikkat çeken iki ilçe ise Kaft Hamrah ve Alameen oldu. Oldukça büyük olan iki ilçede yaşayan insanların bombalamalar sonrasında topraklarını, evlerini, işyerlerini terk edip gittiği iki şehrin adeta ölü şehre dönüştüğü görüldü.

KADININ TOPRAĞINA KAVUŞMA MUTLULUĞU

Huma yolundaki M-5 karayolunda yol kenarındaki arazilerine gelen bir kadının mutuluğu ise dikkat çekti. Otomobilinden çığlıklarla inen kadın terk etmek zorunda kaldığı arazilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ellerini havaya kaldırıp mutluluk çığlıkları atan kadın görenleri duygulandırdı.

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Vatan hasreti bitti: Suriyeliler, topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, Halep girişinde Türkçe tabela detayı...
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