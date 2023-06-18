Vatan için can veren oğullarına koştular

İstanbul'dakiEdirnekapı Şehitliği gün boyunca ziyaretçilerle doldu taştı. Babalar Günü'nde kendilerine gelemeyen çocuklarını şehitlikte ziyaret eden babalar gözyaşlarına hakim olamadı. Evlatlarını gencecik yaşında vatan için şehit veren babalar kabir taşlarını temizledi, dua okudu. 1995'de Tunceli'de silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Enver benim tek oğlumdu. Vatan için 18 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Özel günler bize acı veriyor. Oğlum bize gelemedi biz ona geldik" dedi. Mustafa BAKIRHAN/SABAH