Vatan sevgimiz madalyayla taçlandı

Karadeniz'in incisi Trabzon'a, TBMM'de düzenlenen törenle İstiklal Madalyası takdim edilmesi, kentte büyük sevinçle karşılandı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve Trabzon Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal duygularını SABAH'A aktardı. Trabzon Valisi Yıldırım, şunları kaydetti: "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğup büyüdüğü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği Trabzon'umuzun 101 yıl sonra İstiklal Madalyası ile şereflendirilmesinin yalnızca bir şehir için değil, tüm Anadolu için bir onur vesilesi olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Anadolu'nun kalbine atılmış bir bağımsızlık adımıdır. Trabzon, vatan elden gitmez diyen anaların, cephane taşıyan kadınların şehridir. Milli Mücadele esnasında, doğudan ve İstanbul'dan silah ve cephane sağlanması hususunda büyük hizmetleri görülen Trabzon Kayıkçı Loncası, İnebolu ve Samsun'daki kardeş loncalarımızla birlikte, 11 Şubat 1924 tarihinde TBMM kararıyla İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür.

TBMM Başkanlığımızın takdirleriyle, bu madalya ve berat, aziz şehrimize resmen tevdi edildi. Trabzon'un vatan sevgisinin, fedakârlığının ve kahramanlığının ebedi nişanesi olarak bu madalyayı gururla muhafaza edeceğiz." Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Sağıroğlu ise, "Tarihte geç kalınmış madalyamızı aldık. Arşivlerden çıkarıp İstiklal Madalyamızı bizlere takdim eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Meclis Başkanımıza, Trabzon Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yakamızda madalyalarımız var ama bu madalya ecdat madalyasıdır" dedi. Trabzon Kent Konseyi Başkanı Karal da "Bu İstiklal Madalyası, sadece geçmişimizin şerefli bir hatırası değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız onurlu bir mirastır" ifadesini kullandı.