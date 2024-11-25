Vatandaşa görsel şölen sürücülere çile

Mevsimin ilk karı, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkili oldu. Kar yağışı vatandaşlar için görsel şölen oluştururken, sürücüler için çileye dönüştü. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesindeki Kapadokya'da ise kartpostallık görüntüler oluştu.Bolu'da 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım zaman zaman durdu. Bolu Tüneli ise zincirleme kaza nedeniyle bir süre kapandı. İç Anadolu ile Akdeniz'e birbirine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvancılık yapılan bir iş yerinin çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü. Enkazdan yaralı kurtarılan 2 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti. Yine Kahramanmaraş'taki bir lisenin çatı duvarı, veli toplantısı için okula gelenlerin araçları üzerine düştü. Bir otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile 2 çocuğu yaralandı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kardan kapanan anteni temizlemek için çıktığı 7 metre yükseklikteki çatıdan düşen Veysel Korulu (72) öldü.Mersin'in Aydıncık ilçesinde ise Akkuyu NGS inşaatı işçilerinin kaldığı bölgede, fırtına çatıları uçurdu. A.Ç. hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray ve Düzce genelinde eğitime bugün ara verildi. Adana, Giresun, Ordu, Samsun, Karabük ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde de okullar tatil edildi.