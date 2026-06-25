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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:45

SON DAKİKA... Dolandırıcılar bu kez kurdukları tuzağa düştü! Polis ekiplerinden çeteye hesap kiralama tuzağı...

SON DAKİKA... Sosyal medya üzerinden tuzağa düşürdükleri vatandaşların adına banka hesapları açan ve bu hesapları çeşitli suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için kullanan dolandırıcılar, kendi yöntemlerinin kurbanı oldu. Dolandırıcılardan hesap kiralamak isteyen kişinin arkadaşıymış gibi davranan polis, şebeke üyesi 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA... Dolandırıcılar bu kez kurdukları tuzağa düştü! Polis ekiplerinden çeteye hesap kiralama tuzağı...
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti. Emniyete başvuran bir mağdur, internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek yardım istedi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, internet ortamında ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri, ardından banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen hesapların yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

KURDUKLARI TUZAĞA KENDİLERİ DÜŞTÜ

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak şahsın yanında bulunan 'ikinci kişi' rolüne bürünerek randevu ayarladı. Bursa'dan İstanbul'a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da yakalandıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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