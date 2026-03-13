Vatandaşı tehdit edip ikametini kurşunladılar: 2 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'de terör estiren ve Eyüp K. isimli vatandaşı tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ÖNCE TEHDİT, SONRA KURŞUNLAMA

Olay zinciri, 22 Şubat'ta Sultangazi'de yaşayan Eyüp K. isimli vatandaşın tehdit edilmesiyle başladı. İddiaya göre, kendilerini suç örgütü olarak tanıtan kişiler vatandaşı önce tehdit etti, birkaç gün sonra da Gazi Mahallesi'nde Eyüp K.'nın ikamet ettiği binaya silahla ateş açtı.

2 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler, kimliği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i SSÇ olmak üzere 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.