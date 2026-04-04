Vatandaşın abdest suyunu araçlarına harcıyorlar: Didim Belediyesi’nde skandalın böylesi!

Yasa gereği ibadethanelerde suyun ücretsiz olmasını fırsat bilen Hatice Gencay yönetimindeki Didim Belediyesi, halkın abdest aldığı, elini yüzünü yıkadığı suyu kendi araç temizliği için kullandı. CHP'li belediyenin, kutsal mekanların suyuna göz dikmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti. İbadethanelerden su bedeli alınmamasını bir suistimal kapısına çeviren belediye yönetimi, halkın manevi değerlerini hiçe sayarak cami şadırvanlarını adeta "belediye oto yıkama istasyonu" haline getirdi.

ASKİ BORÇLARI DAĞ GİBİ, ÇÖZÜM CAMİ SUYUNDA MI?

Yapılan araştırmalar, bu skandalın arkasında yatan mali beceriksizliği de gözler önüne serdi. Didim Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yüklü miktarda su borcu olduğu, bu borcu uzun süredir ödeyemediği öğrenildi. Kendi borcunu yönetemeyen, halkın parasını doğru kullanamayan Hatice Gencay yönetiminin, mali krizi aşmak için vatandaşın maneviyatından "su çalma" yoluna gitmesi tepkilere yol açtı.

HATİCE GENCAY BU AYIBA NE DİYECEK?

Vatandaşların abdest aldığı suyu kendi menfaati için kullanan, ibadethaneleri suistimal eden bu zihniyet, Didim sokaklarında sert tepkiyle karşılanıyor. Vatandaşlar, "Bizim abdest suyumuzla belediye arabası yıkanmaz" diyerek Hatice Gencay'a tepki gösteriyor.

Vatandaşların kamerasına yansıyan bu görüntülerin ardından belediye yönetiminin nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu oldu. 'Didim Belediyesi, borç batağını cami sularıyla mı kapatmaya çalışıyor?' 'Maneviyata yapılan bu saldırının hesabı sandıkta mı sorulmalı?' soruları vatandaşlar arasında yüksek sesle sorulmaya başlandı.