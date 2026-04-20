Vatandaşın ayağına akademik hizmet

Konya Selçuk Üniversitesi'nin 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uygulamayla akademisyenler, ayağına kadar gittikleri vatandaşlara sağlık taraması yaparak, tarım ve hayvancılık alanlarında bilgi veriyor. Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinliği kapsamında 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi' temasıyla vatandaşlarla bir araya geliniyor. Vatandaşlarla bir araya gelen alanında uzman akademisyenler sağlık, tarım, hayvancılık, ağız ve diş sağlığı gibi birçok alanda vatandaşları bilgilendiriyor. Akademisyenler, teorik bilgileri sahaya taşıyarak vatandaşların sorularını da birebir yanıtlıyor. Vatandaşların talepleri üzerine gerekli muayeneler ve kontroller gerçekleştiriliyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, üniversitelerin sadece kampüslerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, bilimsel birikimi doğrudan sahaya taşıdıklarını söyledi. Vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Prof. Soydal, "Program kapsamında sadece bilgilendirme yapılmıyor; evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ev ziyaretleri gerçekleştirilerek sağlık taramaları yapılıyor. Ayrıca mahalledeki hayvanlara yönelik muayene ve kontroller de gerçekleştiriliyor" dedi. Alanında uzman ekip, gittiği her mahallede memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlardan Faruk Altundağ, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her şeyi ayağıma kadar getirdiler. Her alanda merak ettiklerimizi sorup öğreniyoruz. Hayvanlarımızı ve evden çıkamayan yaşlılarımızın sağlık taramasını da yapıyorlar. Harika bir proje olmuş" dedi.