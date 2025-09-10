Vatandaşlar kanser taramasına akın etti

Sağlık Bakanlığı'nın, ücretsiz kanser taramalarıyla erken teşhis hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla gönderdiği kısa mesajlar vatandaşı harekete geçirdi. Kanser taramasında, SMS öncesine göre yüzde 30 artış olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) kanser taraması ile ilgili faaliyetler yürütülüyor. Ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kalınbağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Gaitada gizli kan, mamografi, DNA ile tarama gerçekleşiyor. Uzun yıllardır devam eden kanser tarama programımızın daha etkin olması noktasında SMS sistemini başlattık. İnsanlar belli yaşa geldiklerinde tarama programında olduğunu bilmiyor. Mesajla bilinç oluşturuyoruz" dedi.

40 MİLYON SMS GİTTİ

40 milyon SMS'i 15 milyon vatandaşa, birden fazla kez, 1 ay içerisinde gönderdiklerini ifade eden Demirkol, "Bir günde de gönderebilirdik ama prosedürde aksama olmasın istedik. Mesajda o yaş grubunda olması, yaşı geldiği halde kanser taramasına gitmemesini kriter aldık. Merkezlere gidip teşekkür eden çok oldu. Sayının daha da artacağını tahmin ediyoruz, çünkü randevu vererek belirli süreleri planladık. Bilim kurullarımız daha fazla kanser türü taranabilir mi, taranırsa hangi yaş grupları olur konusuyla ilgili fayda zarar oranını değerlendiriyor" diye konuştu.



SMS sistemiyle kanser taramasını artırdıklarını belirten Demirkol, şunları söyledi: "Sadece bu dönemde kanser taraması yüzde 25 arttı. SMS'lerimizi yıl içerisinde belirli periyotlarda vakti gelen tüm vatandaşlarımız için tekrarlayacağız. Kanser taramalarında çok kişinin hayatına dokunuyoruz. Meme kanseri için 6 milyon, rahim ağzı için 3 milyon, kalınbağırsak kanser taraması için de 6.5 milyon kişiye SMS gönderdik. Kalınbağırsak kanserinde 44 bin, rahim ağzı kanserinde 56 bin, meme kanseri taramasında 25 bin kişiye ulaştık. Geri dönüşler olumlu. Sağlığım İş Yerinde Projesi'nde de Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini taramak istiyoruz. 2 milyon civarında kişi olduğunu biliyoruz."