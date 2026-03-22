Vatandaşlara umre uyarısı

Yetkisiz ve belgesiz kişi ya da firmalar tarafından düzenlenen umre turları, vatandaşlar açısından sağlık ve güvenlik gibi ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşma yapan seyahat acentelerinin güvenilir olduğuna işaret ederek "Vatandaşlarımız bu acentelerle gidebilir. Ayrıca bunlarla alt acente sözleşmesi imzalayan ve bunu DİB'e bildiren alt acenteler de kayıtlı yetkili acentelerimiz aracılığıyla umreye sorunsuz gidebilir" dedi. Şahin, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun hac ve umreyle ilgili her türlü kararı verme yetkisi bulunduğu da kaydetti.