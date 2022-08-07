Vatandaşlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne zamanlama tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Batıkent-Sincan Metro Hattı İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasındaki altyapı çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Batıkent-Sincan Metro Hattı İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasındaki ray altyapısında, hattın yapımı sırasında uygun olmayan malzeme kullanımı sebebiyle bozulmalar meydana gelmektedir" denildi.

SABAH'a konuşan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi dönemi ve okulların tatil olduğu dönemde metro alt yapı çalışmalarının yapılacağını hatırlatarak, "Lig Mayıs'ta bitti, okullar Haziran'da kapandı. O dönem altyapı çalışmalarını yapılmadı. Şimdi okula öğrenciler gidecek. Eryaman stadına maça gidecek vatandaşın durumu ne olacak? Öğrencinin en çok kullandığı metro ulaşımının bakımının şimdi zamanı mıydı?" diye sordu.

"OKULA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN, ERYAMAN STADINA MAÇA GİDECEK VATANDAŞIN DURUMU NE OLACAK?"

Vatandaşlardan Ahmet Çetin, "Bildiğimiz gibi Mansur Yavaş bey seçimden önce birçok hizmet sözü vermişti. Biz vatandaş olarak bırakın hizmet vermesini ondan önce yapılmış ve hazır teslim aldığı her hizmete sahip çıkıp devam ettirmesini ister olduk. Projesi ve özelleştirmeleri bitmiş sadece yapımına başlanacak Etimesgut-Sincan yolunu sözde kendisi yapmış gibi halka anlatıp nemalanmak istedi ancak Mansur Yavaş onu da eline yüzüne bulaştırdı. Alt yapısı, yol kenarları ve yol güvenliği için olmazsa olmaz olan trafik işaret levhaları hazır olmadan yolu hizmete açmak herhalde sadece Mansur Yavaş zihniyetine aittir. Şimdi yine Mansur Yavaş'tan yine bir iş bilmezlik örneği... Lig Mayıs'ta bitti, okullar Haziran'da kapandı. O zaman niye bu altyapı çalışmaları yapılamadı? Şimdi okula öğrenciler gidecek. Eryaman stadına maça gidecek vatandaşın durumu ne olacak? Öğrencinin en çok kullandığı metro ulaşımının bakımının şimdi zamanı mıydı? Bu kadar evladımız şimdi okuluna ne ile gidecek, evlatlarımıza yazık değil mi?" dedi.

"ULAŞIMDA BÜYÜK BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde okulların açılacağını ve liglerinde başlayacağını hatırlatan Mahmut Güldibi adlı vatandaş; "Batıkent-Sincan metro hattında ray yenilemeye başlanması önümüzdeki dönemde okulların açılması, liglerinde açılacağını düşünersek Eryaman Stadı'na ulaşımda metro kullanılacağı için burası yoğun bir şekilde kullanılacak. Bizler vatandaşlar olarak ulaşımda büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Sayın Mansur Yavaş'ın bu durumu İstasyon Caddesi'ni zamanında bitirememesini akla getiriyor. Batıkent-Sincan hattı metrosunun da zamanında yetiştirilememesi endişesi bizler de oluşturmaktadır. Kaldı ki sayın Mansur Yavaş yaklaşık iki yıldır pandemi döneminde onca boş zamanın insanların dışarda olmadığı dönemde metro hatlarının yoğun kullanılmadığı süreçlerde altyapıyı yenileyebilirdi." şeklinde konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BAKIMLARI YAPILMAZSA OLACAĞI BUYDU"

Mehmet Baştiryaki; "Ben 20 yıldır Eryaman'da oturan bir emekliyim. Yıllarca Ulus'tan, Kızılay'dan gelirken Batıkent'de indik ve saatlerce otobüs bekledikten ve uzun bir yolculuktan sonra Eryaman'a ulaştık. Bu büyük sorun Sayın Melih Gökçek ve Ulaştırma Bakanlığımızın işbirliği ile Batıkent-Sincan metro hattı süratle yapılarak giderilmişti. Bu hat çok uzun olması sebebi ile burada oturanları çok rahatlamıştı. Adeta Eryaman'a ulaşım sorunu kalmamıştı. Yıllarca Melih Gökçek zamanında bu hat hiç kapanmadan, arıza vermeden işletilmiş vatandaşın haberi bile olmadan rutin bakımları yapılmıştı. Şimdi ise iş bilmez, çalışmaları planlayamaz, zamanını ve şeklini tayin edemez CHP belediye yönetimi ile karşı karşıya kaldık ve korktuğumuz başımıza geldi. Eryaman hattı bakıma alınacakmış. Zaten trenlerde sık sık arıza yapmaya da başlamıştı. Pandemi döneminde ve tatillerde metroların bakımları yapılmazsa olacağı buydu zaten. Sadece iş yapıyor gibi gözüken ve algılarla başkenti yönetmeye çalışan Mansur Yavaş'ın sonunda böyle büyük bir kenti yönetecek idare edecek bir vizyona alt yapıya ve bilgiye sahip olmadığı açıkça ortaya çıktı. Bir metro hattını, trenlerini personelini dahi işletemeyen çalıştıramayan belediye başkanı Ankara'ya yakışmıyor Başkentimize yazık oldu." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN PANDEMİ SÜRECİ DÜZELTME ÇALIŞMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATIYDI"

Vasfi Kandemir; "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralı vatandaşlarımızın istek ve arzuları neyse hepsini fazlasıyla yapacağını söylüyordu. Vatandaşın isteklerinden birinci öncelik evinden işine, işinden evine zamanında gidip gelmektir. Şu anda Batıkent-Sincan metro hattında alt yapı çalışmaları yapacaklarının duyumundan sonra herkesten büyük tepki sesleri geleceği herkesçe biliniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü açıklamasında; 'Hattın yapımı sırasında uygun olmayan malzeme kullanımı sonucu ray altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle zemin düzeltme çalışması yapmaya hazırlanıyor' iddiasında bulundu. Her şeyin bir miadı vardır. Süreç içerisinde yeterli bakımı onarımı muhakkak yapılmalı ama en uygun zamanda? Geçen pandemi süreci düzeltme çalışmaları için önemli bir fırsatıydı. Okulların açılacağı, futbol ligi başlıyorken, Mansur Yavaş'ın böyle önemli durum ve zamanı düşünmeden yapması gerçekten bir acemiliktir. Kaldı ki bu güzergahta yüzbinlerce çalışanında en önemli mutat vasıtası olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu karar Ankaralı hemşerilerimize en büyük kötülüktür. Zaman mevhumunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatırım. Köy ve mahalle yönetmiyorsunuz, Ankara Büyükşehir Belediyesisiniz. Halkın daha rahat işini görebilir hizmeti vermesiniz aksi takdirde saygı duyulmaz." açıklamasında bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'TAN YİNE BİR İŞ BİLMEZLİK ÖRNEĞI"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro altyapı çalışmalarının zamanlamasının yanlış olduğunu açıkladı.

Fatih Ünal; "CHP'li Mansur Yavaş'tan yine bir iş bilmezlik örneği... Pandemi süresince yat, sokağa çıkma yasağı zamanı yapma. Lig Mayıs'ta bitti, okullar Haziran'da kapandı. O zaman başlama; tam Eryaman stadı aktif olacak, ligler başlayacak metro hattını kes. Bu iş de TRT kavşağı işine dönmesin..." dedi.