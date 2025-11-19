Vatandaşlardan Selami Yıldız’a teşekkür! “Kararlılık nöbetindeyiz”

Göreve başladığı günden bu yana 7 gün 24 saat sahada olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik İlçesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için uygulama noktalarındaydı. Uygulama noktalarını denetleyen ve polislerle konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Uzun yıllardır aldığı her görevde başarılı ve özverili mesaileriyle tanınan Pendik İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a asayiş konularındaki memnuniyetlerini dile getirdi ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile İstanbul Emniyeti'ne teşekkür etti.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Cevaben teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız çocuklara da hediyeler verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla bu akşam da Pendik İlçemizde bir kararlılık nöbetindeyiz. 7/24 sahadayız. Amacımız belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul" dedi. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından titizlikle kaydedilen ve hazırlanan o anların klibi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından "Hedefimiz Belli ve Nettir; Güvenli ve Huzurlu Bir İstanbul" notuyla paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.