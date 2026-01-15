Vatandaşların şikayetleri üzerine mercek altına alınmışlardı! RTÜK diziler ve dijital mecralara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Vatandaş şikâyetleri ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul, iki dijital platformun da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına müeyyide uyguladı.





SHOW TV'DEKİ VELİAHT DİZİSİNE "ŞİDDET" CEZASI

SHOW TV'de yayınlanan Veliaht adlı dizinin 04.12.2025, 11.12.2025, 18.12.2025 ve 25.12.2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerindeki yayın ihlallerini görüşen Üst Kurul, dizide yer alan şiddet sahnelerinin şiddetin olağanlaştırıldığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini tespit etti. Bu nedenlerle SHOW TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verdi.





VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ NOW TV'NİN HALEF DİZİSİNE CEZA GELDİ

NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı dizideki yayın ihlalleri de Üst Kurulun gündemindeydi. Dizinin 11.12.2025 ve 18.12.2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerine ilişkin web sitesi, telefon hattı ve e-Devlet üzerinden RTÜK'e iletilen çok sayıda şikâyeti de dikkate alan Üst Kurul, dizinin ilgili bölümlerinde resmedilen ilişkilerin; sadakatsizlik ve değersizleştirme gibi temeller üzerine oturtulduğunu tespit etti. Ayrıca dizide iki kız kardeşin bir adamla evli olması, bu durumun baba bir iki kız kardeş arasında rekabete dönüşmesi, evliliğin her ikisiyle de normal gibi gösterilmesi sebebiyle çok eşliliğin normalleştirilmesi, kadınların küçük düşürücü şekilde yansıtıldığı da değerlendirildi. Üst Kurul toplantısında NOW TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan "…….kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadınları istismar eden programlar içeremez." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.





DİSNEY+'A HASAN CAN KAYA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda ele alınan bir diğer konu da Disney+ adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan ve Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar adlı programdaki genel ahlaka aykırı nitelikte içeriklere yer verilmesi ile argo ve küfürlü ifadelerin kullanılmasına yönelik ihlallerdi. Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikâyesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine dikkat çekilen Üst Kurulda; programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini tespit etti. Bu gerekçelerle Disney+ adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz." Ve 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.'' hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.





EFSANE FUTBOL'A ÜRÜN YERLEŞTİRME YAPTIRIMI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, NOW TV'de yayınlanan Efsane Futbol adlı programın 01.12.2025, 06.12.2025, 07.12.2025, 14.12.2025 ve 20.12.2025 tarihlerinde ekrana getirilen bölümlerinde yer verilen ürün yerleştirmelerin program bütünlüğünü bozmasını ve ürüne aşırı vurgu yapılmasını da affetmedi. Bu gerekçelerle NOW TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılmaz..." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.





RTÜK SPOTİFY'DAKİ KÜFÜRLÜ İÇERİKLERE DUR DEDİ

Spotify adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınladığı şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin kullanılması da Üst Kurul'da görüşüldü. Çok sayıda çalma listesi ve şarkıda küfürlü ve argo ifadeler olduğu, aynı zamanda hem Türkçe hem de toplumun genel ahlaki değerleri nezdinde olumsuz sonuçlara yol açtığı vurgulandı. Bu çerçevede Spotify adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz." Ve 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.'' hükümlerini ihlalden katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı.