Vatandaşlık Maaşı nedir, süreç nasıl işleyecek? 2026 Aile sosyal destek çalışmasında sona gelindi!

Yeni sosyal yardım sistemi olan Vatandaşlık Maaşı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı ortaklığında yürütülüyor. Pilot illerde başlayacak çalışmanın daha sonra tüm Türkiye'de uygulamaya alınması bekleniyor. İşte, vatandaşlık maaşı hakkında tüm merak edilenler:
Vatandaşlık Maaşı, temel olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, aile bazlı bir sosyal destek programı olacak.
Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmada sona gelindi.
Dar gelirli aileleri hedef kitlesi olarak belirleyen çalışmada sistem şöyle işleyecek:
Yoksulluk sınırı veya asgari ücret gibi bir yıllık gelir belirlenecek.
Belirlenen rakamın altında kalan ailelere kazançları ve belirlenen rakam arasında kalan fark aylık maaş olarak ödenecek.