Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşlık Maaşı nedir, süreç nasıl işleyecek? 2026 Aile sosyal destek çalışmasında sona gelindi!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni sosyal destek talimatı üzerine "Vatandaşlık Maaşı" sistemi için hazırlıklar son aşamaya geldi. 2026 yılında hayata geçmesi planlanan bu yeni sistemle, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi işlemeye başlayacak. Peki, Vatandaşlık Maaşı nedir, nasıl alınır ve kimler bu maaşı alabilecek? İşte detaylı bilgiler:

Yeni sosyal yardım sistemi olan Vatandaşlık Maaşı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı ortaklığında yürütülüyor. Pilot illerde başlayacak çalışmanın daha sonra tüm Türkiye'de uygulamaya alınması bekleniyor. İşte, vatandaşlık maaşı hakkında tüm merak edilenler:

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık Maaşı, temel olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, aile bazlı bir sosyal destek programı olacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmada sona gelindi.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL ALINIR?

Dar gelirli aileleri hedef kitlesi olarak belirleyen çalışmada sistem şöyle işleyecek:

Yoksulluk sınırı veya asgari ücret gibi bir yıllık gelir belirlenecek.

Belirlenen rakamın altında kalan ailelere kazançları ve belirlenen rakam arasında kalan fark aylık maaş olarak ödenecek.

Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira ise ve ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık fark ödemesi yapacak.

Çalışma pilot illerde başlayacak. Daha sonra tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Sistem 2026 yılında işleme alınacak.

