Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?

Yeni sosyal yardım modeli olarak gündeme gelen vatandaşlık maaşı, ödeme takvimi ve kapsamıyla dikkat çekiyor. Gelir durumu belirli kriterlerin altında olan vatandaşları kapsaması beklenen uygulamaya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler bu destekten yararlanabilecek?
Dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sisteminin de 2026 yılında başlaması planlanıyor. Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.
Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekliyor. Teklifte sisteme ilişkin detaylar netleşmiş olacak.
Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.