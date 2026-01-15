Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?

Yeni sosyal yardım modeli olarak gündeme gelen vatandaşlık maaşı, ödeme takvimi ve kapsamıyla dikkat çekiyor. Gelir durumu belirli kriterlerin altında olan vatandaşları kapsaması beklenen uygulamaya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, kimler bu destekten yararlanabilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilen yeni sosyal yardım sisteminin de 2026 yılında başlaması planlanıyor. Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.