Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık: 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, Yalova'dan Kocahasanlı Mahallesi'ne yerleşen Suriye uyruklu bir şahıs, vatandaşlık alacağı vaadiyle kandırıldı. Dolandırıcılar, mağdurdan 600 bin TL değerinde 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin TL nakit para aldı.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini kısa sürede sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden biri Erdemli'de yakalandı. Diğer şüpheli ise Mersin Yenişehir ilçesinde başka bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.