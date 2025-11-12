"Vatanı için Emekli Olmadı"

Azerbaycan Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan(53) ı emekliliği gelmesine rağmen emekli olmadığı belirtildi. İl Merkezindeki Şirinevler Mahallesindeki baba ocağının evinin taziye çadırı kurularak, baba Mehmet Özcan oğlum görevini ve vatanının çok severdi dedi. Baba Özcan oğlu ile en son 20 gün önce telefonla konuştuğunu belirterek"

Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu. Haberi köyde aldım. Emekliliği doldu, ama görevini ve vatanını çok severdi, emekli olmadı. Mesleğine çok meraklı idi. Küçük oğlumda Askeriyeden emekli. Vatan Sağ olsun. Şehit Babası olduğum için gurur duyuyorum" dedi. Şehidin maaşını işlemlerin ardından sonra 2 gün sonra Karabük'e getirilecek, Karabük Şirinevler Mahallesi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra 5000 Evler Şehitliğinde toprağa verileceği belirtildi. 53 yaşındaki olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan evli 2 çocuk babası idi, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 222. Filo Komutanlığında görev yapıyordu.