Václav Havel Havalimanı Nerede? Václav Havel Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Çekoslovakya adıyla bilinen Çekya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Prag gotik yapıları, ihtişamlı kaleleri ve dünyaca ünlü köprüsüyle bilinir. Ayrıca dünya çapında tanınan müzelere, restoranlara ve sanat galerilerine sahip olan şehrin uluslararası bir havalimanı da mevcuttur. Burayla ilgili en çok Václav Havel Havalimanı nerede ve Václav Havel Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km soruları sorulmaktadır.

Václav Havel Havalimanı Nerede?

Václav Havel Havalimanı, Çekya'nın eski adıyla Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da, şehrin batısında yer almaktadır. Havalimanı Prag'a dünyanın çeşitli yerlerinden kolay ulaşılmasını sağlayan en büyük merkez olup Avrupa'nın önemli havalimanları arasında yer alır. Adını Çekya'nın eski Cumhurbaşkanı Václav Havel'den alan bu havalimanı sağlam bir altyapısı ve geniş uçuş bir ağı bulunmaktadır. Bu da özellikle yabancı turistler için Prag'ın diğer özelliklerinin yanında kente seyahati daha cazip hale getirmektedir.

Václav Havel Havalimanı Prag'ın batısındaki Ruzyně semtinde yer alır. Şehir merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan bu tesis Çekya'nın büyüyen turizm endüstrisine hizmet ederken aynı zamanda ticaret ve iş dünyası için de önemli bir merkez olma özelliğini taşımaktadır. Yıllık yolcu sayısı, havalimanının gelişen kapasitesine paralel olarak artmaktadır. Havalimanının sunduğu çeşitli hizmetler arasında uçuş bilgileri, kafe ve restoranlar ile alışveriş imkânları ve transfer hizmetleri yer almaktadır.

Prag Václav Havel Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Václav Havel Havalimanı Prag şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunur ve şehre ulaşım oldukça kolaydır. Václav Havel Havalimanı'ndan Prag'a farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklerden en yaygın olanı otobüs ile seyahat etmektir. Havalimanından hareket eden otobüs hatları, şehir merkezine hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlar. 119 numaralı otobüs, havalimanı ile şehir merkezi arasında en sık kullanılan hatlardan biridir. Bu otobüs 15 ila 20 dakikalık aralıklarla hareket eder ve yaklaşık 25 dakika içinde şehir merkezine ulaşır.

Bir diğer popüler ulaşım seçeneği ise taksidir. Havalimanı çıkışında taksi durağı bulunmaktadır ve taksi ile şehir merkezine yaklaşık 20 ila 30 dakika içinde ulaşmak mümkündür. Taksi fiyatları trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ayrıca şehirdeki tren istasyonlarına gitmek isteyenler için de tren hatları mevcuttur. Ancak trenle şehir merkezine ulaşım için önce otobüsle bir tren istasyonuna gitmek gerekmektedir.

Václav Havel Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için başka bir seçenek ise araç kiralamaktır. Çekya'yı keşfetmek isteyenler için havalimanında araç kiralama hizmeti de bulunmaktadır.